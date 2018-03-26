Министр иностранных дел КНДР посетит Россию в середине апреля

Глава внешнеполитического ведомства Корейской Народной Демократической Республики Ли Ён Хо планирует посетить Российскую Федерацию в середине следующего месяца. Соответствующей информацией с представителями прессы поделились сотрудники МИД РФ.В Министерстве иностранных дел России, в частности, объявили, что визит Ли Ён Хо в РФ прорабатывается в данный момент. Есть вероятность, что глава корейского МИД посетит нашу страну уже в середине апреля — конкретизируют российские дипломаты.О каких-либо деталях предстоящего визита представителя Северной Кореи в Россию пока что ничего не сообщается — они появятся, когда мероприятие будет окончательно согласовано.В прошлый раз, напомним, главы внешнеполитических ведомств Российской Федерации и Северной Кореи взаимодействовали в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который проходил в Маниле (Филиппины) в августе 2017-го года.Предполагается, что визит министра иностранных дел КНДР в Россию станет значительным событием в деле урегулирования кризиса, охватившего Корейский полуостров и угрожающего стабильности всего региона.