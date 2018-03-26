Миру предрекли экономический кризис из-за торговой войны США и Китая

Лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер предрек миру новый экономический кризис из-за торговой войны между США и Китаем, сообщает в понедельник CNBC.

Речь идет об угрозе со стороны Вашингтона ввести пошлины на импорт из КНР, а также об уже начавших действовать тарифах на ввоз стали и алюминия.

По мнению экономиста, прежде всего последствия ощутят американские предприятия, которые работают по принципу долгосрочного планирования. После прекращения поставок из Китая, они будут вынуждены реорганизовывать производство. При этом Шиллер допустил, что основные потери американский бизнес понесет не столько от введения тарифов, сколько от падения объема инвестиций.

По его мнению, потенциальная торговая война между Вашингтоном и Пекином может вылиться в рецессию.

В ночь на пятницу, 23 марта, в США вступили в силу новые пошлины на стальную (25%) и алюминиевую (10%) продукцию для всех стран, которые поставляют продукцию на американский рынок. При этом временно — до 1 мая — пошлины не будут действовать в отношении продукции из Канады, Мексики, стран-членов ЕС, Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

В Вашингтоне также анонсировали введение пошлин на продукцию из Китая. В Пекине в свою очередь пообещали ответные меры — они могут затронуть американские сельскохозяйственные продукты, в том числе соевые бобы, сорго и свиней.

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