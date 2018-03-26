Mitsubishi Motors поставит партию электромобилей для правительства Коста-Рики

В поставку электрических автомобилей и подзаряжаемых гибридов для парка правительства Коста-Рики войдет 20 единиц Outlander PHEV, самого продаваемого гибридного внедорожника в мире, и 29 единиц i-MiEV, первого серийного EV автомобиля. Передача автомобилей была объявлена на церемонии в Президентском Доме Сан-Хосе, столицы Коста-Рики.



Автомобили Mitsubishi, поставляемые в рамках данной инициативы, будут поддерживать усилия правительства Коста-Рики по обеспечению большей экологической устойчивости и снижения выбросов углерода.



Правительство Коста-Рики уже объявило, что рассматривает вопрос о вводе в эксплуатацию 100 тысяч новых электромобилей, а законодательная ассамблея страны обсудила введение нового законодательства для массового расширения национальной инфраструктуры для электромобилей. Продвижение использования чистой энергии и нейтрально-углеродного общества стали долгосрочными целями для правительства Коста-Рики, отражая традиционную культурную приверженность страны – «Pura Vida» или «Чистая Жизнь».