Мосийчук: Савченко сама убедила нас голосовать за ее арест

Народный депутат Надежда Савченко убедила парламентариев поддержать представления ГПУ на ее задержание и арест. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Игорь Мосийчук.

«Очень много коллег народных депутатов не собирались голосовать за задержание и арест Надежды Савченко. В необходимости все же проголосовать их убедила… сама Надежда Савченко, выйдя на трибуну и, по сути, признавшись, что действительно обсуждала и планировала теракты в центре столицы, которые могли забрать большое количество человеческих жизней. Особенно на нардепов повлияли слова Савченко по выполнению просьб главы ДНР Захарченко…», — сказано в публикации.

Ранее в офисе омбудсмена заявили, что Савченко пожаловалась на тонированные окна в камере.

Фото: Игорь Мосийчук / Facebook