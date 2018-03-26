Москва пообещала Лондону "сюрприз"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сделала заявление, в котором упомянула таинственный "сюрприз", ожидающий Великобританию. Захарова, как отмечают СМИ, пообещала Лондону "сюрприз", выступая в эфире тв-канала "Россия 1"."У нас есть "сюрприз", который предназначен для сравнивающих Россию с Третьим Рейхом. Уверена, что наш ответ на подобные заявления будет расценен недружественными элементами по достоинству", — заявила Мария Захарова.О чем конкретно говорила представитель российского МИД — не ясно, но предполагается, что речь идет о каких-то рассекреченных документах.Захарова отметила, что тот самый загадочный "сюрприз" будет представлен на брифинге, который официальная Москва проведет двадцать девятого марта (в четверг). "Сюрприз", впрочем, может быть представлен и несколько позже — все зависит от того, будут ли необходимые документы подготовлены вовремя.По словам Захаровой, Лондон не может предоставить доказательств, согласно которым Скрипаля отравили связанные с Москвой люди. То есть вся история с отравлением бывшего ГРУшника — колоссальных масштабов провокация, уверены в МИД РФ.