Мужское - женское - Проклятый старый дом (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 09:21 ,

Мужское – женское. Жители Уфы просят о помощи последний выпуск 26 марта. В редакцию программы обратились отчаявшиеся жильцы многоквартирного дома в Уфе. Здание по адресу Шота Руставели, 70, где они проживают, давно пришло в негодность и в любой момент может рухнуть. Вот уже десять лет жители обращаются в местную администрацию с криками о помощи, но их до сих пор так и не расселили. Проект, который с помощью экспертов и зрителей постарается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях и преодолеть житейские проблемы. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.



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