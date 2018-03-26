На самом деле - Трагедия Алеши Шимко (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 18:09 ,

На самом деле. Был ли «пьяный мальчик» пьян последний выпуск 26 марта. История погибшего под колесами автомобиля шестилетнего Алеши Шимко в апреле 2017 года потрясла всю страну — судмедэксперты обнаружили в крови мальчика лошадиную дозу алкоголя. Отец Алеши Роман Шимко встал на защиту чести семьи, отстаивая в суде свою правоту — он убежден, что эксперт проявил преступную халатность. Сегодня Роман пройдет проверку на детекторе лжи. Допускает ли Роман Шимко факт сговора между виновницей ДТП и судмедэкспертом? Шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля в апреле прошлого года в подмосковной Балашихе. Суд приговорил виновную в аварии Ольгу Алисову к трем годам колонии. Ведущий Дмитрий Шепелев.



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