Натали Портман вновь оказалась в центре внимания: актриса на прогулке с годовалой дочерью

Натали Порман с дочерью

Натали Портман — одна из тех актрис, которые предпочитают не прибегать к услугам нянь и воспитывают детей самостоятельно. Как следствие — регулярные отчеты папарацци, главные герои которых — актриса и ее дети.

В последнее время Портман все чаще попадается в объективы фотокамер во время прогулок с годовалой дочерью Амалией. Кстати, по словам самой знаменитости, именно благодаря этим прогулкам она так быстро вернулась к формам, которые у нее были до родов:

Материнство помогает мне оставаться в хорошей форме, ничего особенного при этом не делая.

Натали Порман с дочерью

Если же Портман надо отлучиться по работе, то на выручку всегда приходят родственники. И никаких наемных рабочих!

Нянь, которые постоянно живут с вами в доме, я не признаю. И дело здесь, если честно, не в доверии. Просто мне страшно от того, что я могу проснуться и увидеть в одной из комнат своего дома чужую женщину,

— рассказала в одном из своих интервью Натали, отметив, что не смогла бы пропустить детство своих детей:

Материнство — нечто уникальное и особенное, ценное и глубокое. Быть матерью — чувство, которое нельзя сравнить ни с каким другим. Возможно, я несу чушь и превратилась в невыносимую для окружающих сентиментальную клушу, но это моя правда.

36-летняя Портман, напомним, вместе с супругом, 39-летним хореографом Бенжаменом Мильпье, помимо Амелии также воспитывают шестилетнего сына Алефа.