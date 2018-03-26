Новость о высылке российских дипломатов отразилась на курсе валют

Американская и европейская валюта выросли по отношению к рублю на фоне новостей о высылке более 100 российских дипломатов из ряда стран Евросоюза и США, передает «Интерфакс».

Курс евро впервые с 20 марта поднялся выше 71 рубля и в 16:16 мск составлял на торгах Московской биржи 71,03 рубля (до объявления о высылке — 70,66 рубля.

Доллар в то же время торговался по 57,25 рубля — на 26 копеек дороже, чем буквально четвертью часа ранее, до появления новостей о решении выслать дипломатов РФ.

Напомним, наибольшее количество представителей России высылают США — 60 человек, включая 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Кроме того, госдепартамент потребовал закрыть генконсульство России в Сиэтле.