Новый сезон в универмаге «Цветной»

Автор: Лиза Сарапина

Как известно, открытие нового сезона в «Цветном» не обходится без нововведений и интересных событий, поэтому в данной статье мы решили сделать для вас обзор важных изменений.

«Рив Гош», который находится на первом этаже универмага, обзаведется своим собственным уголком популярной среди модниц всего мира парфюмерии Le Labo. Кроме того, во всем своем ассортименте предстанет декоративная косметика NYX. Не забудьте заглянуть в Dior: чемпионат по макияжу в апреле – must-see этого сезона.

Без изменений в самом пространстве универмага также не обойдется. В новом сезоне ожидаются несколько поп-апов. Comme des Gar?ons представит пять линий своей марки: Black, Noir Kei Ninomiya, Tricot, Play и Beatles. За ним последует открытие поп-апа солнцезащитных очков, продукция которого будет насчитывать более пятнадцати ведущих брендов мира. Найдется все: от Gucci до Yohji Yamamoto.

На третьем этаже расположатся CamperLab и 12storeez: первый отличится своей уникальной коллекцией, созданной исключительно для «Цветного», а 12storeez будет радовать своими обновлениями в коллекциях раз в месяц. Помимо них откроется магазин итальянского бренда Liu Jo.

Изменения коснутся и уже имеющихся зон: в Pinko в продажу поступят специальные линии, а Calvin Klein Jeans представит новую коллекцию, созданную под вдохновением от первого показа Рафа Симонса. Для любителей восьмидесятых: непременно загляните в корнер Ash, чтобы приобрести стильные кроссовки Addict.

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