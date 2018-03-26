«Открытая Россия» решила переключиться на «поддержку протеста»

Пресс-служба движения «Открытая Россия» (ОР) сообщила об избрании его председателем координатора петербургского отделения Андрея Пивоварова, передает «Интерфакс». Устав организации запрещает ее руководителям занимать этот пост более одного срока.

Выборы состоялись на прошедшей накануне в Вильнюсе конференции, в ходе которой также избрали новый состав федерального совета «Открытой России» — 11 человек, включая заместителя председателя движения Владимира Кара-Мурзу-младшего, Александра Соловьева (бывшего координатора ОР и экс-помощника депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова), представителя «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова и других.

Кроме того, итогом конференции стала резолюция о том, что движение «не признает президентские выборы 2018 года честными и справедливыми», но при этом считает неэффективным «игнорирование избирательного процесса».

Участники конференции сформулировали задачи «Открытой России» на ближайшее будущее — расширение проекта «Правозащита», который сейчас сконцентрирован на поддержке политических активистов на уголовных и административных процессах, в направлении «правовой поддержки гражданского протеста и гражданских инициатив», «выстраивания системы информационной поддержки гражданской активности в регионах на базе существующих медийных ресурсов и социальных сетей», а также «развития практического политического образования в качестве помощи гражданским активистам».