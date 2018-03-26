Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом

Помолвка и приближение семейной жизни не изменило любительницу светских мероприятий и клубов Пэрис Хилтон. Вместе с женихом Крисом Зилкой она отправилась в очередной поход по ночным заведениям, который почти увенчался потерей обручального кольца. Во время зажигательных танцев со своим возлюбленным Пэрис не заметила, как с ее нежного пальца соскользнуло дорогое кольцо с 20-каратным бриллиантом.



Обнаружив пропажу, Крис, как настоящий джентльмен, незамедлительно начал поиски кольца. Все стояли на ушах и искали драгоценность, в том числе и служба охраны клуба. «Служба охраны проверила весь VIP-зал. Люди ползали про полу, под ногами посетителей, под столами, отодвигали кресла,» – рассказывает очевидец изданию PageSix.

Но пропажа вскоре нашлась и оказалась она в ведерке со льдом за соседним столиком. Обнаружить кольцо было сложно, но удача была на стороне будущих молодоженов. «Удивительно, что они вообще нашли его среди кубиков льда. Пэрис с облегчением вздохнула, когда кольцо вернулось на палец,» – заключил инсайдер.

О помолвке Пэрис объявила в своем инстаграме. Зилка не скупился на помолвочное кольцо и потратил на него полтора миллиона фунтов. Об этом поведал дизайнер ювелирных украшений Майкл Грин. «Пэрис как-то сказала ему, что ей очень нравится бриллиант ее матери, выполненный в форме груши. Когда Крис пришел ко мне, именно это было его главной просьбой,» рассказывает Грин о выборе кольца.



Украшение было изготовлено всего за пару дней. Когда пришло время оценить работу ювелира, Крис явно очень занервничал. «Он очень хотел забрать кольцо, прежде чем они отправятся в Аспен, так как хотел сделать предложение именно там. Когда он открыл коробочку, его буквально начало трясти,» рассказывает мастер.

Зилка решил сделать для Пэрис настоящий сюрприз. Он тщательно скрывал изготовление кольца. «Он хотел сделать все идеально. Он хочет лучшего для своей принцессы. Он сказал мне, что будет просить руки Пэрис у ее отца. И он сделал это,» добавил Грин.

Актеру удалось удивить свою возлюбленную, что можно увидить по реакции Пэрис. «Я сказала «да»! Я так счастлива и так взбудоражена тем, что помолвлена с любовью всей моей жизни. Моим лучшим другом и родственной душой. Идеальным человеком для меня во всех смыслах. Невероятно преданным, надежным, любящим и добрым. Я самая везучая на свете! Ты — моя мечта, которая стала явью! Спасибо, что показал мне, что сказка существует.» пишет Пэрис в инстаграме.

В социальной сети Пэрис выставила целую серию фотографий, которые показывают чуть ли не посекундно радостный момент.