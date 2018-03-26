Песков опроверг запрет на новости про пожар в Кемерово 25 марта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отказ федеральных телеканалов менять сетку вещания после первых сообщений о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РБК.

Как пояснил Песков, телеканалы просто не оценили масштаб трагедии. «Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе», — заявил он.

Кроме того, в Кремле опровергли существование ограничений на негативные новости в преддверии ЧМ-2018.

«Что касается запретов, это полный абсурд, не понимаю этого вопроса», — сказал Песков.