Пирамида рухнула: скончался основатель МММ Сергей Мавроди

По имеющейся у представителей СМИ информации, сегодня скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, которому было 63 года.
Отмечается, что этой ночью Мавроди был госпитализирован, после того как почувствовал недомогание, находясь на автобусной остановке в Москве.
Как стало известно, утром он скончался в одном из лечебных заведений Москвы из-за обширного сердечного приступа. При этом врачей насторожили обстоятельства смерти, поэтому его тело было направлено на дополнительную экспертизу.