Пирамида рухнула: скончался основатель МММ Сергей Мавроди

По имеющейся у представителей СМИ информации, сегодня скончался основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, которому было 63 года.Отмечается, что этой ночью Мавроди был госпитализирован, после того как почувствовал недомогание, находясь на автобусной остановке в Москве.Как стало известно, утром он скончался в одном из лечебных заведений Москвы из-за обширного сердечного приступа. При этом врачей насторожили обстоятельства смерти, поэтому его тело было направлено на дополнительную экспертизу.