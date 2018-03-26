Почему провалилась мобилизация школьников в оппозицию?

Странно, что ни один политолог, рассуждая о результатах президентских выборов, не обратил внимание на простую вещь.

В этот раз на участки пришли люди, родившиеся в 2000 году или раньше. То есть те, кто не помнит СССР и не может помнить оголтелые 90-е. А это совершенно другие люди, они — не мы. Я сейчас в «Школе реальной журналистики» часто общаюсь с молодыми журналистами и точно это знаю. Как бы мы ни пытались привить им наши представления о жизни, они — другие.

В них нет этой нашей остервенелости по отношению к своей стране — что с той стороны, что с другой. Для них патриотизм — это не политическая позиция, а естественное состояние. Для них борьба за все хорошее и против всего плохого — это не война с собственной страной, а борьба именно с конкретными недостатками.

Неслучайно компания по мобилизации оппозицией школьников провалилась: они просто не понимают, что эти странные люди от них хотят. Зачем всё до основанья, а затем? Зато они прекрасно понимают, что быть никем, а стать всем можно не на митингах, а в аудиториях институтов. Пообщайтесь — они все карьеристы на самом деле, в хорошем смысле этого слова.

В отличие от нас, они — действительно свободны. Прежде всего — от предрассудков. И прежде всего — от предрассудков по отношению к собственной стране.

У них нет границ. Для них, в отличие от нас тогдашних, запад — это не миф о красивой жизни, а просто страны — точно такие же, как Россия. Где-то потеплее, где-то похолоднее, где-то вкусная селедка, а где-то хорошие клубы. Но в целом, принципиально, жизнь в зоне обитания золотого миллиарда примерно одинаковая. Мы это поняли сейчас, а они никогда и не были убеждены в обратном.

Для них не существует понятия эмиграции. Это те, кому сейчас сильно за пятьдесят, уезжали, проклиная все тут и целуя асфальт там. А эти — поучились тут, поучились там, и чаще всего — вернулись сюда. Потому что здесь бьет энергия. Молодые не могут ее не чувствовать.

А главное — они ощущают эту страну своей. «Россия всегда права» — это не про Путина, это вообще не про власть. Но, раз сейчас эффективен Путин — пусть будет Путин.

То есть не за Путина они голосовали, а за нормальное, здоровое отношение к своей стране.

В православии в 80-х — 90-х случился удивительный феномен: не родители приводили детей к вере, а дети — родителей.

В нашей нынешней жизни, кажется, похожий феномен тоже имеет место: дети передают родителям нормальное чувство патриотизма.

Дмитрий Михайлин