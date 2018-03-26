Посол США объяснил жесткость ответа на отравление Скрипаля

Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что жесткость ответа, данного Вашингтоном на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, обусловлена желанием Белого дома подать Кремлю сигнал: «Если вы так обходитесь с нашими друзьями и союзниками, то ответная реакция неизбежна», а Великобритания — «лучший друг и союзник» Соединенных Штатов.

Отравление Скрипаля Хантсман назвал «очень безрассудной атакой с использованием нервно-паралитического вещества военного применения в отношении британского гражданина и его дочери на британской территории», пишет «Коммерсантъ».

Решение в довесок к высылке российских дипломатов еще и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле Хантсман объяснил «ответом на большое количество сотрудников разведывательных служб России, которые работаюти на территории США».

По словам американского посла, после их высылки (а принято решение выдворить 60 дипломатов и сотрудников российской миссии при ООН) «в США будет меньше шпионов, которые шпионят за американцами, проводят скрытые операции и тем самым угрожают национальной безопасности».

Корреспондент «Ъ» задал Хантсману вопрос о том, не думала ли американская сторона отложить объявление о высылке дипломатов в связи с пожаром в кемеровском торговом центре и гибелью в нем 64 человек. Посол США пояснил, что это решение было принято «десятком других стран», и сам он «за всю свою жизнь не видел столь четко скоординированного и масштабного ответа на подобный инцидент», а «время объявления о подобных решениях всегда сложно скоординировать из-за большого числа участников».

Хантсман выразил уверенность в том, что все страны, решившие выслать российских дипломатов, «провели собственный анализ и обзор "дела Скрипаля"», и их количество свидетельствует об «экстраординарности» ситуации.

В общей сложности, страны Запада высылают более 100 дипломатов РФ. На завтра посол России в Словакии вызван в МИД этой страны для разговора по вопросу о выдворении сотрудников дипмиссии. Сегодня внешнеполитическое ведомство Дании вызывало посла РФ, но об итогах разговора пока не сообщается.

О нежелании присоединяться к выдворению российских дипломатов заявила Австрия. Представитель ее правительства заверил, что Вена намерена развивать сотрудничество с Москвой.