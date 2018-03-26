Посольство похвалило идею о вхождении Британии в состав РФ

Посольство России в Лондоне отреагировало на заметку в СМИ, в которой описывался сценарий вхождения Великобритании в состав РФ. Сообщение на английском языке появилось в микроблоге дипломатической структуры.

«Great startup» («Отличный стартап», - перевод), - гласила запись.

Предложение «войти в Россию» появилось в газете The Times. Автор статьи «Раз мы не можем побороть Россию, давайте присоединимся к ней» сатирик Джайлс Корен. Он в форме шутки перечислил преимущества, которые получит его страна от объединения с Россией. В том числе сильную армию («страна станет непобедимой»), закон о запрете пропаганды гомосексуализма, возможность решать политические вопросы, и, главное, домашний чемпионат мира по футболу, который не нужно бойкотировать и проще будет выиграть.

«Англичане получат возможность прогуляться по районам Лондона, зная, что местными роскошными домами владеют их соотечественники, - пишет сатирик. - А также не отказывать себе в желании отправить детей в английские элитные учебные заведения потому лишь, что половина их учеников пишут свои имена кириллицей, ездят на дорогих машинах и отказываются играть в крикет».

«We can’t beat the Russians, so let’s join them»

«Британский сатирик: аннексия Россией Великобритании «решит» множество проблем»