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» » Познер. Гость Данила Козловский (19.03.2018)

Познер. Гость Данила Козловский (19.03.2018)


Добавлено: 26 мар 2018 в 14:28,
Познер. Гость Данила Козловский последний выпуск 19 марта. На вопросы ведущего отвечает заслуженный артист России, режиссер, продюсер, лауреат премий «Ника» и «Золотой орел», звезда фильмов «Викинг», «Духless» и «Легенда №17» Данила Козловский. Почему он мечтает сыграть в мюзикле? Чем его привлекает эпоха 50-60-х годов ХХ века? Каким он видит будущее российского кино? Какие фильмы оказали на него наибольшее влияние? Что делает актера кинозвездой? Когда-то у него не сложилась балетная карьера. Отучившись шесть лет в Морском кадетском корпусе, он так и не стал военным. Зато он может по праву называться любимцем российского кинопроката и самым желанным холостяком.

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Добавлено: 26 мар 2018 в 14:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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