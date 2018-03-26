Правительство выплатит по 1 млн рублей за каждую жертву пожара в Кемерово

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что семьям жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» будет выделено по 1 млн рублей на каждого погибшего, передает ТАСС.

Средства будут изысканы в резервном фонде российского правительства, уточнил глава кабмина.

«В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, — в размере 1 млн рублей за каждого погибшего», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства поручил «подготовить все нормативные решения», необходимые для выдачи указанных сумм семьям погибших, до конца сегодняшнего дня. «Как можно быстрее», — добавил Медведев.

По его словам, причины случившегося — «страшной трагедии для всей страны» — предстоит «установить и самым тщательным образом расследовать»

«Конечно, наши мысли сейчас с семьями всех погибших. Боль, которую они переживают, представить себе просто невозможно. От правительства Российской Федерации хотел бы принести искренние соболезнования, это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны», — заявил премьер РФ.

Участники заседания почтили память жертв пожара в кемеровском ТЦ минутой молчания.

Ранее губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заверил, что за каждую жертву пожара семьи погибших получат по 1 млн рублей из региональных источников финансирования. Кроме того, чиновник потребовал, чтобы собственники сгоревшего ТЦ выплатили по такой же сумме сверх компенсаций от областной администрации.

Выплаты пострадавшим будут рассчитаны адресно, добавил Тулеев.