Премьера передачи «Затерянное золото» и новые сезоны «Спасателей имущества» и «Сокровищ карибских пиратов» в апреле на Travel Channel

Легенды о затерянных сокровищах интригуют многих, но отправиться на поиски приключений решаются единицы. Ковбои Джош и Джесси Фельдман – из числа тех, кто отважился испытать судьбу.Ведущие шоу «Затерянное золото» (12+) отправляются в путешествие по суровой пустыне и величественным горам Аризоны, чтобы обнаружить клад вождя апачей. Во время поисков золота Джош и Джесси узнают много нового об истории и выдающихся личностях. Следите за передвижениями храбрых ковбоев 1 апреля в 21:00 (MCK).Ветхие здания, определенные под снос, зачастую хранят в себе настоящие сокровища. Ведущие передачи «Спасатели имущества» (12+) Роберт Калп и Майк Уайтсайд путешествуют по разным городам и спасают найденные в них артефакты от ковшей экскаваторов. В этом сезоне герои восстановят красивейший церковный колокол в Пенсильвании, спасут круглое окно из заброшенного дома в Вирджинии и уникальные люстры и голландскую дверь в Северной Каролине. Оцените старания креативных спасателей со 2 апреля по будням в 16:00 (MCK) (две серии подряд).В нук Жака-Ива Кусто Филипп и его очаровательная жена Ашлан отправляются на Карибы на поиски сокровищ пиратов. В глубинах Карибского моря скрыто немало драгоценностей, которые когда-то принадлежали разбойникам. Филипп и Ашлан займутся дайвингом, чтобы среди живописных подводных пейзажей отыскать затерянное богатство. Они опросят местных жителей, которые помнят легенды о сокровищах, и изучат карты и сохранившиеся записи. На пути к цели ведущие не испугаются даже зыбучих песков – узнайте, найдут ли они желаемое с 4 апреля по средам в 21:00 (MCK) в шоу «Сокровища карибских пиратов» (12+) (две серии подряд).