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Преступники в сфере госзакупок получат до 12 лет тюрьмы


Добавлено: 26 мар 2018 в 08:16,
Преступники в сфере госзакупок получат до 12 лет тюрьмы

За преступления в сфере закупок для государственных или муниципальных нужд увеличат сроки уголовного наказания.

Автором соответствующего законопроекта выступил президент Владимир Путин, он предлагает изменения в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Подследственность» и статью 304 Уголовного кодекса РФ «Провокация взятки либо коммерческого подкупа».

Инициативу главы государства перед первым чтением в Госдуме планирует рассмотреть 26 марта Комитет палаты по госстроительству и законодательству. Читайте по теме

В Совфеде поддержали ужесточение наказания за злоупотребления при госзакупках


В документе сказано, что за злоупотребление в сфере госзакупок предполагается штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 3 лет. Кроме того, для нарушителей закона предусматривается временный запрет на занятие определённых должностей.

В Уголовном кодексе также появится статья о подкупе работников контрольной службы. За это предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей либо сроком лишения свободы до 3 лет при выплате штрафа в размере десятикратной суммы подкупа.

А за провокацию взятки или коммерческий подкуп придётся выложить до 200 тысяч рублей или лишиться свободы на срок до пяти лет с запретом занимать определенные должности. При этом срок лишения свободы может составить вплоть до 12 лет в случае причинения крупного ущерба.

Правительство и Верховный суд РФ свои положительные заключения на законопроект уже предоставили. «Недочёты юридико-технического характера, отмеченные Верховным судом Российской Федерации, устранены», — сказано в пояснительной записке к документу.

Сейчас преступления, связанные с так называемыми откатами при осуществлении госзакупок, квалифицируются по статьям УК РФ о хищениях чужого имущества, злоупотреблениях полномочиями, в том числе должностными, а также о коммерческом подкупе, даче и получении взятки. Но не все преступления в этой сфере, подпадают под нормы уголовного закона. Так, ряд нарушений в области определения цены контракта или его исполнения из корыстной заинтересованности, не может рассматриваться как уголовно наказуемое злоупотребление служебным положением, поскольку эти нарушения совершаются представителями заказчика, которые не являются должностными лицами.

В 2017 году Счётная палата РФ при осуществлении госзакупок выявила 2,3 тысячи нарушений на сумму более 118,7 млрд рублей.

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Добавлено: 26 мар 2018 в 08:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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