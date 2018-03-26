При пожаре в Кемерово погибли 37 человек

Жертвами пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» стали 37 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб пожаротушения.

«Общее количество погибших составляет 37 человек», – проинформировал представитель оперативного штаба.

Ранее было известно о 12 погибших. Количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести — до 69.

Пожар возник на последнем, четвертом этаже ТРЦ. Из горящего здания спасли 20 человек, еще 100 эвакуировали.

Фото : МЧС РФ по Кемеровской области