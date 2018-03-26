Прокуратура наказала департамент транспорта Ростова за плохую работу

Прокурор донской столицы вынес представление на имя замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству об устранении выявленных во время проверки нарушений и возбуждении дел об административных правонарушениях.

В связи с многочисленными жалобами ростовчан на качество оказания услуг транспортными предприятиями, прокуратура Ростова-на-Дону организовала проверку. Во время проведённых мероприятий было выявлено огромное количество нарушений, в том числе касаемо ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками департамента по транспорту и дорожному хозяйству.

Должностное лицо департамента, виновное в нарушениях, привлечено к административной ответственности и наказано штрафом.