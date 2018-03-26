Пусть говорят - Вся правда Ольги Корбут (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 18:09 ,

Пусть говорят. От кого бежала «девочка с косичками» последний выпуск 26 марта. Легенда советской гимнастики Ольга Корбут вернулась в Россию, чтобы рассказать то, о чем много лет молчала и скрывала даже от самых близких. Зрителей ждут шокирующие признания легендарной спортсменки — какие отношения связывали ее с главным тренером ее жизни? Что скажет она человеку, в адрес которого бросила страшные обвинения? Слава девочки с косичками, прически «а-ля Корбут», плакаты с ее лицом и ревущие толпы поклонников — все это было тогда, а потом появились слухи о том, что из-за нищеты знаменитая гимнастка продала свои медали. Ведущий Дмитрий Борисов.



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