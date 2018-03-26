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» » Реальные пацаны - 11 сезон, 10 серия (26.03.2018)

Реальные пацаны - 11 сезон, 10 серия (26.03.2018)


Добавлено: 26 мар 2018 в 18:09,
Новый сериал-фильм Реальные пацаны 11 сезон 10 серия 26 марта. Коляна беспокоит наличие у Олеси Геннадьевны компромата на него. Гарик пытается помириться с Линейкой. Посиделки после очередного выступления заканчиваются неприятными для Коляна последствиями. Подугареть над русской попсой любят все: и актер, и танцор, и даже рэпер. Пермяки становятся настоящими звездами: их узнают на улицах, у них берут автографы, с ними делают селфи, приглашают на днюхи и бесконечно просят повторить легендарное «так-то». С подачи небезызвестной Олеси Геннадьевны, которая сделала из Коляна депутата, коллектив Реальных пацанов отправляется в большой концертный тур по стране.

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Добавлено: 26 мар 2018 в 18:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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