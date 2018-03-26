Реальные пацаны - 11 сезон, 11 серия (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 18:09 ,

Новый сериал-фильм Реальные пацаны 11 сезон 11 серия 26 марта. Лера запрещает Коляну ездить на гастроли. Вован приютил Антоху, которого выгнали из дома. Самый бесстрашный вид женщин – это рублёвские жёны. Какая бы беда с ними не приключилась, то они просто уверены, что с любыми проблемами справиться пластический хирург. Пермяки становятся настоящими звездами: их узнают на улицах, у них берут автографы, с ними делают селфи, приглашают на днюхи и бесконечно просят повторить легендарное «так-то». С подачи небезызвестной Олеси Геннадьевны, которая сделала из Коляна депутата, коллектив Реальных пацанов отправляется в большой концертный тур по стране.



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