Реальные зарплаты россиян выросли на рекордные 10%

Реальные зарплаты в России за январь-февраль этого года выросли на 10,5%, сообщил глава Минтруда Максим Топилин на заседании коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что подобного росла за столь короткий промежуток не наблюдался последние 10 лет. Основной причиной стало повышение зарплат бюджетникам в рамках майских указов президента.

Министр призвал регионы следить за тем, чтобы соотношение зарплат бюджетников к средней по региону не снижалось и ликвидировать долги по зарплатам. На 1 марта они составили 2,8 млрд рублей — на четверть меньше, чем в прошлом году. Причем, сказал Топилин, не стоит делать «скидок» для банкротящихся предприятий, на которые традиционно приходится существенная сумма долга.

Отдельно министр обратился к губернаторам Приморского и Хабаровского краев, где долги по зарплатам представляют существенную долю в общей сумме задолженности.

На коллегии поднимался вопрос трудоустройства студентов. Министр предложил создать систему наблюдения кто и где нашел работу после окончания института и могут ли выпускники применять на ней полученные в вузе знания. Сделать это предполагается совместно с министерством образования и Пенсионным фондом России — последний следит за тем, поступают ли за недавних выпускников страховые взносы и от какого работодателя.

Топилин также увидел положительные сдвиги в ситуации с рождаемостью в первые месяцы этого года. Он попросил руководителей регионов не допускать бумажной волокиты при выплатах пособий на первого и второго ребенка, а также собрать информацию о ходе программы льготной ипотеки для семей, в которых с 1 января 2018 года появился второй или третий ребенок.

Министр напомнил, что в течение шести лет на меры по охране материнства и детства государство потратит 3,4 трлн рублей, это на 40% больше, чем за предыдущие шесть лет.

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