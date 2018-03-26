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» » «Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко

«Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко


Добавлено: 26 мар 2018 в 16:35, Категория: Украина

Жители ОРДЛО рассказали о новых поправках в скандальный «указ» главаря «ДНР» Александра Захарченко, который ранее ввел запрет на поездки бюджетников на подконтрольную Украине территорию.

Так, после корректив в «указ» внесли исключительную меру в виде письменного разрешения начальства для любого работника бюджетной организации для поездки через линию соприкосновения.

Отмечается, что начальник может «позволить» своему подчиненному отправиться в Украину, в то же время, люди в соцсети пишут о продолжении политики превращения жителей «ДНР» в крепостных.


Фото:
«Резервация ДНР»: жители ОРДО в соцсетях в ярости из-за «указа» Захарченко

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Добавлено: 26 мар 2018 в 16:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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