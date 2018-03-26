Росатом планирует представить «противоаварийное» топливо для АЭС через два года

Госкорпорация «Росатом» через два года намерена представить так называемое толерантное ядерное топливо.

Его суть в том, что оно поможет предотвратить аварии, схожие с произошедшей на атомной станции «Фукусима-1» в Японии.

О разработке новых видов ядерного топлива «Росатомом» сообщила президент топливной компании Наталья Никипелова. В их числе и это толерантное топливо. Оно устойчиво к авариям и более эффективно. Такую информацию передает РИА «Новости».

Никипелова заявила, что их разработки намного опережают конкурентов и ими уже заинтересованы потенциальные потребители в Соединенных Штатах.