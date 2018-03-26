Росавтодор обновил правила ремонта дорог

Росавтодор разработал новый регламент проведения дорожных работ и оповещения водителей о них, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа.

Новый документ примерно вдвое короче ныне действующих рекомендаций Росавтодора, принятых в 2014 году, и содержит меньше пояснений в виде рисунков и графиков, отмечает РБК.

В нем предлагается делить ремонтируемый участок дороги на несколько зон: в зоне предупреждения водителям будет предписано замедлить движение, в зоне отгона проезжая часть начнет сужаться, зону проведения ремонтных работ должен огибать организованный объезд, а в последней зоне — стабилизации — восстанавливается нормальный график.

Проект регламента устанавливает длину этих зон в зависимости от дороги и продолжительности ремонта, а также правила оповещения водителей о приближении к ним — в частности, размещение «автомобиля прикрытия с включенным спецсигналом оранжевого или желтого цвета» при проведении работ на дорогах с разрешенной скоростью более 60 км/ч.

В документе упомянуто, что все оповещающие о проведении ремонтных работ дорожные знаки должны быть чистыми, сигнальные фонари — исправно работающими, а временная разметка — свежей и читаемой (впрочем, в плохую погоду ее разрешено заменить знаком «Прочие опасности» — восклицательным знаком в красном треугольнике).

Регламент описывает и порядок уборки после ремонта дорог: на демонтаж знаков и удаление временной разметки отводятся сутки.