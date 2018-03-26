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» » Россия призвала США повлиять на Лондон по делу Скрипаля

Россия призвала США повлиять на Лондон по делу Скрипаля


Добавлено: 26 мар 2018 в 09:09,
Россия призвала США повлиять на Лондон по делу Скрипаля

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля


Вашингтон может оказать влияние на Лондон ради сохранения «того немногого позитива», который остался в отношениях России и США. Об этом заявило посольство России в США, передает РИА «Новости».

«Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США — более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что в сложившейся ситуации видят уникальную для вашингтонской администрации — как главного союзника Даунинг-стрит — возможность. «В эти дни младшему партнеру как никогда необходимо из-за океана внушение и помощь, основанные на мудрой сдержанности», — отметили в дипмиссии.

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СМИ: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из-за дела Скрипаля


Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп принял решение выслать из страны десятки российских дипломатов в связи с предполагаемой причастностью России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. О выдворении может быть объявлено в понедельник. При этом не исключается, что решение Трампа «может быть не окончательным».

До этого стало известно, что около 20 стран, входящих в Европейский союз, могут уже 26 марта выслать российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес РФ по «делу Скрипаля». Среди них  Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона.

Мэй сообщила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. МИД России сообщил, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет генконсульство в Петербурге, а также запретит деятельность Британского совета.

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В США сотни тысяч человек потребовали ужесточить оборот оружия


СМИ: Трамп решил выслать десятки российских дипломатов из-за дела Скрипаля


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Добавлено: 26 мар 2018 в 09:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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