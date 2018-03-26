Ростовские экстремалы опубликовали видео прыжков с Ворошиловского моста

Участники роупджампинг-клуба «Long-Life» из Ростова опубликовали видео экстремальных прыжков. На своем канале в YouTube они разметили трехминутный видеоролик, демонстрирующий, как молодые люди прыгают с Ворошиловского моста к реке Дон.

Подпись к видеозаписи гласит, что она сделана в 2006 году. На кадрах присутствуют шесть молодых парней и одна девушка, они совершают опасные прыжки с моста высотой 32 метра с помощью специального оборудования для роуп-джампинга.

Цель участников проекта – это пропаганда активного образа жизни.