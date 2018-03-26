Рожденный в гробу: археологи впервые столкнулись с жутким феноменом, при вскрытии загадочной могилы

Археологи Италии впервые столкнулись с загадочным феноменом «рождения в гробу», при вскрытии древней могилы. В месте захоронения останки женщины лежали вместе со скелетом плода между ее бедрами.
Специалисты университета Феррары и Университета Болоньи заключили, что возраст женщины составил примерно 25-35 лет, и что на момент смерти она находилась на последнем сроке беременности.
Плод находился в необычном положении - голова и туловище между бедренных костей женщины, а ноги оставались в ее тазовой области. Это и привело ученых к ужасающему заключению.
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Столь редкое и страшное явление объясняется биоархеологом Сианом Хэлкоу из Университета Отаго большим скоплением газов, образуемых в процессе разложения плоти. В определенный момент газы просто выталкивают тело из полости матки. Однако такое объяснение еще никому не довелось наблюдать.
Помимо столь жуткого феномена, ученых удивила еще одна особенность загадочной находки. У матери на черепе находилась метка и круглое отверстие размером в 5 мм. Эти факты привели ученых к выводу о перенесенной женщиной трепанации. И что ужасней всего, беременная как минимум прожила еще неделю после примитивной операции.
«Поскольку трепанация когда-то часто использовалась при лечении гипертонии, мы предположили, что молодая женщина страдала тяжелым заболеванием - преэклампсией», - сообщают ученые.
Если же трепанация была показана для лечения преэклампсии, то, вероятнее всего, женщина просто умерла бы в процессе родов.