Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось после проверки минэнерго Крыма

Генеральный директор компании «Черноморнефтегаз» Борис Зимин ушел в отставку вместе с несколькими заместителями, передает РБК со ссылкой на близкие к организации источники.

Эту информацию изданию подтвердили также сотрудник крымской администрации и некий федеральный чиновник. По их словам, обязанности главы компании исполняет оставшийся в ней заместитель гендиректора Александр Кузнецов.

Заявления об увольнении подписаны 23 марта. Помимо Зимина, компанию покинули отвечавший за производство Сергей Прокофьев, замгендиректора по правовым и кадровым вопросам Дмитрий Барт, заместитель главы «Черноморнефтегаза» по экономике и финансам Вячеслав Сотников и руководитель управления капитального строительства Александр Карнач.

Формальная причина ухода Зимина — «переход на другую должность», все заявления написаны с формулировкой «по собственному желанию». Однако РБК сопоставляет отставку верхушки «Черноморнефтегаза» с окончанием служебной проверки крымского министерства топлива и энергетики, начатой из-за срыва сроков сдачи газопровода Керчь — Симферополь — Севастополь с отводами к двум строящимся в Крыму ТЭС.

Проверка проводилась по поручению главы ведомства Вадима Белика, а он, в свою очередь, получил соответствующее указание от заместителя председателя республиканского совета министров. Зимину предписали до 22 марта представить письменные объяснения по поводу срыва сроков выполнения работ, а комиссия во главе с замминистра топлива и энергетики республики Дмитрием Надточиевым должна была до 26 марта дать этим доводам экспертную оценку и сделать выводы «о принятии мер дисциплинарного воздействия».