С РПГ наперевес: ВСУ готовятся к штурму Донбасса (ФОТО)

В понедельник, 26 марта, украинское Минобороны обнародовало кадры совместных учений военнослужащих ВСУ с «иностранными коллегами», которые проходят во Львовской области.

По данным украинской стороны, «на Львовщине военнослужащие одной из механизированных бригад вместе с иностранными коллегами тренируются освобождать населенные пункты и обезвреживать незаконные вооруженные формирования». Об этом говорится на сайте ведомства.