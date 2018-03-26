С РПГ наперевес: ВСУ готовятся к штурму Донбасса (ФОТО)

В понедельник, 26 марта, украинское Минобороны обнародовало кадры совместных учений военнослужащих ВСУ с «иностранными коллегами», которые проходят во Львовской области.
По данным украинской стороны, «на Львовщине военнослужащие одной из механизированных бригад вместе с иностранными коллегами тренируются освобождать населенные пункты и обезвреживать незаконные вооруженные формирования». Об этом говорится на сайте ведомства.
Судя по размещенным на сайте генштаба фотографиям, на помощь украинцам пришли военнослужащие так называемых «прибалтийских тигров» — Литвы, Эстонии и Латвии.