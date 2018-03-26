Саша Артемова объяснила, почему старается не смотреть телевизор

Если иногда задуматься, знаете, что сейчас дороже всего в мире? И даже у нас в России, так как мы привязаны к обществу, как и все, приучены слушать тех, кто на виду. Показывают одного козла отпущения, а потом он становится звездой. Вскоре, как и всегда, забывают об этом, и он становится просто классным. Ладно!Модно осуждать человека на телевидении. За его заработок, его нищету, его внешний вид, его алкоголизм, наркоманию, убийство... Самый мощный товар и крупный заработок - это закидать «неправильного» человеке. Не подходящего в рамки социума. Выстрельнуть самому и показать, а я же не такой! Показать на всеобщее обозрение и заработать на этом денег. У телевидения нет цели, скажем так, поставить человека на правильный пусть. Есть цель заработать. Много заработать! А если глубже посмотреть, то мы все подобны друг другу! И кидают камнями в основном те, кому подобны, но не показывает этого, скрывают! Так вот, стоит ли показывать передачи на Первом канале, на Россия 1 и остальных моральные суды «виновного»?Мне уже тошновато смотреть передачи (опять же, которые навязывают нам), как одной изменили, третий бросил ребёнка, а четвёртая мужчину поделить не может. И не только по этому я стараюсь не смотреть ТВ. Надоело! Я хочу видеть позитив, хорошее кино, юмористические передачи. И так насилия и издевательства полно, но мы не судьи, чтобы судить и орать с пеной у рта в микрофон. На нас зарабатывают, нам навязывают и мы это едим... Что скажите?