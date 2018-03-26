Савченко на Украине морят холодом (ВИДЕО)

Сестра украинской «героини» Надежды Савченко Вера заявила, что опальный нардеп, которую суд отправил под арест на два месяца, находится в СИЗО в нечеловеческих условиях.

Вера Савченко говорит, что ее сестра, подозреваемая в подготовке терактов в здании Верховной рады, находится под постоянным видеонаблюдением, кроме того, в ее камере нет отопления.

«Камеры кругом, то есть это именно видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации», — не забыла сравнить условия с российскими изоляторами Вера Савченко.

Она уточнила, что с сестрой общается только через адвокатов — личных встреч начальство СИЗО не разрешает. Через адвоката же она узнала, что Надежда Савченко просит принести ей одеяло, так как ее камера не отапливается.

Вера Савченко говорит, что не надеется на апелляцию, так как судья, ведущий дело нардепа, является «ручным» и подчиняется украинской власти.

Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», сама Савченко говорила, что условия в украинском СИЗО «еще хуже, чем у врага», то есть, в России.