Семейный праздник: Иванка Трамп и Джаред Кушнер отметили день рождения младшего сына

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми

Карьера для Иванки Трамп, несомненно, важна, однако куда большее значение для нее имеет семья. Впрочем, дочь президента США умело балансирует между работой и заботой за детьми и мужем.

Вчера, к примеру, Иванка и ее супруг Джаред Кушнер организовали детский праздник по случаю дня рождения их сына Теодора Джеймса.

Вечеринка по случаю второго дня рождения Тео,

— подписала Трамп серию опубликованных в Instagram снимков из личного архива, на которых она и Джаред были запечатлены с именинником и старшими детьми: дочерью Арабеллой Роуз, которой в этом году исполнится семь лет, и четырехлетним сыном Джозефом Фредериком.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми

Праздник, как и полагается, прошел по всем правилам: друзья и родные именинника, подарки, игровые зоны... Главной темой торжества, к слову, стали дорожные/строительные работы: всем гостям выдавали каски и сладкие сувениры в виде дорожных знаков, а торт представлял собой экскаватор.