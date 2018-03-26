Скончался игрок лиги развития НБА Апшоу, потерявший сознание во время матча в субботу

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Баскетболист команды "Гранд-Рапидс Драйв" Зек Апшоу, потерявший сознание во время матча лиги развития НБА два дня назад, скончался в понедельник в возрасте 26 лет.

Зек Апшоу потерял сознание в субботу в конце игры с "Лонг Айленд Нетс". Игрока унесли с площадки на носилках, после чего он был доставлен в одну из клиник в штате Мичиган. Врачи два дня боролись за жизнь Апшоу, однако в понедельник утром он скончался.

"После усилий медицинской команды в клинике Зек покинул нас в 11:16. Подробности прощания с ним будут объявлены позднее", - сказала мама баскетболиста Джуэл Апшоу, чьи слова приводятся на официальном сайте лиги развития НБА.

Причина смерти Зека Апшоу не разглашается.