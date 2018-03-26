СМИ узнали о выделении 85 млрд рублей на «укорачивание» SSJ-100

Президент РФ Владимир Путин одобрил идею выделить 85 млрд рублей на разработку новой версии самолета Sukhoi SuperJet (SSJ-100) — укороченной по сравнению с основным вариантом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Они сообщили, что глава государства поставил положительную резолюцию на письме, которое 1 марта направил в Кремль министр промышленности и торговли РФ, глава совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Денис Мантуров.

По оценкам разных источников, новая версия может появиться на рынке в начале 2023 года или даже в конце 2022 года (самая оптимистичная версия), но не исключено, что разработка документации и строительство опытных образцов займут по меньшей мере восемь лет.

Укороченный SSJ-100 рассчитан на максимальный отказ от использования импортных деталей, включая вероятную замену двигателя на ПД-10 тягой в 9 тонн. Кроме того, в этой версии «Сухого» будет меньше кресел — 75. Планируется также внести изменения конструкцию крыла, фюзеляж и бортовой комплекс авионики.

К новой версии Sukhoi SuperJet уже проявили интерес министерство обороны, заявившее о готовности заказать «примерно 30 самолетов», специальный летный отряд «Россия» (готов заказать 10 укороченных SSJ-100 на 35 млрд рублей) и частные заказчики — например, авиакомпания S7: по словам источников «Ъ», ее совладелец Владислав Филев ведет переговоры о приобретении 75 самолетов.

Источник газеты в аппарате правительства пояснил, что проект укороченного SSJ-100 призван создать новый сегмент рынка за счет расширения линейки «Гражданских самолетов Сухого», но для его реализации необходим «мощный стартовый заказ» примерно на сотню бортов. «Если S7 поможет, то внакладе не останется», — заверил источник.