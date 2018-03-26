СМИ узнали об отключении GPS на смартфонах Скрипалей в день отравления

Британская газета The Times узнала о том, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие 5 марта от отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери, ранее в тот же день специально отключали функцию GPS на своих смартфонах — на целых четыре часа.

«Такие действия могли позволить 66-летнему Скрипалю и 33-летней Юлии провести тайную встречу», — пишет издание.

В Скотленд-Ярде отказались комментировать это предположение, сославшись на то, что не могут предоставлять связанную с расследованием информацию.

О происходившем 5 марта известно, что в 09:15 Сергей и Юлия Скрипаль посетили кладбище, навестив могилы жены и сына экс-офицера ГРУ, после чего — в 13:30 — припарковали машину в Солсбери и направились в паб, откуда потом перешли в ресторан.