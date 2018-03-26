В Кемерово локализован пожар, который разгорелся днем вчера, 25 марта, в ТЦ «Зимня вишня». Об этом сообщает оперативный штаб, работающий на месте происшествия.

В данный момент продолжается разбор завалов торгового центра.

По словам очевидцев, чтобы спастись от огня, людям, застигнутым пожаром, приходилось выпрыгивать из окон.

Для борьбы с огнем и ликвидации его последствий в Кузбасс прибыли дополнительные силы спасателей. Среди них 40 представителей Сибирского поисково-спасательного отряда, специалисты службы психологической помощи, опергруппа.

Embedded video for Спасатели разбирают завалы горевшего ТЦ в Кемерово. Опубликовано видео с беспилотника

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