США и Германия объявили о высылке дипломатов РФ

США вышлют десятки российских дипломатов и закроют генконсульство РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок», — сказал сотрудник американской администрации. По его словам, решение принято «в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании – последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире».

Как уточняет ТАСС, речь идет о 48 сотрудниках посольства и 12 членах постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке. Они покинут страну в течение недели.

Одновременно Германия приняла решение о высылке четырех немецких дипломатов из-за инцидента с отравлением, пишет Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники. Данную информацию уже подтвердили в МИДе ФРГ. Мера, как сообщается, стала ответной реакцией на нежелание российской стороны содействовать в расследовании использования химоружия в инциденте с отравлением, а также знаком солидарности с британской стороной.

МИД Польши объявил о высылке четырех дипломатов из РФ.

Латвия вышлет одного российского дипломата.

Эстония вышлет из страны военного атташе посольства России.

Reuters сообщило о планах Франции выслать четырех дипломатов РФ, Литвы и Чехии - трех.

Украина вышлет 13 российских дипломатов.

По данным ТАСС, Дания вышлет двух представителей МИДа РФ.

Всего данное решение поддержали 14 стран ЕС, в том числе - Ирландия и Нидерланды.

Как заявили в Совфеде, Россия в ответ вышлет не менее 60 американских дипломатов.