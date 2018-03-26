Стосується кожного. Фиктивная забота (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 18:09 ,

Касается каждого. Фиктивная забота последний выпуск 26 марта. Голодную 7-летнюю девочка и ее тяжело больного дядю обнаружили волонтеры в обшарпанной квартире, где не было даже холодильника. Неравнодушные одесситы навестили семью по просьбе соседей. Хозяйка квартиры – 29 летняя Елена Барышкевич, многодетная мама, которая уже несколько лет лишена прав на двух своих младших детей. Во всех своих бедах Елена винит покойную маму. Именно она и отдала младших детей в детдом. Елена утверждает, что ей не на кого рассчитывать, поскольку своих детей она регистрировала на “фиктивного папу”. Жертва маминой нелюбви или кукушка, которой выгодно вызывать жалость.



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