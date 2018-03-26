Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Родион Нахапетов (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 09:21 ,

Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Родион Нахапетов последний выпуск 26 марта. Знаменитый актер и режиссер вспоминает о своих отношениях с известной актрисой Верой Глаголевой. Когда они познакомились, его актерская карьера была в самом расцвете. Нахапетова называли лучшим романтическим героем советского кино. Тогда то он и открыл еще никому не известную Веру Глаголеву. Откровенное портретное интервью о жизни главного героя, об интересных и малоизвестных фактах его биографии, о чувствах и эмоциях, которые переживал человек на главных поворотах своей судьбы. Героями программы будут не только известные артисты и политики, но и простые люди с непростой жизненной историей.



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