Судно под российским флагом было задержано на Украине

В территориальных водах Украины пограничники задержали российское рыболовецкое судно. По данным пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, на борту находились десять членов экипажа.

Судно «Норд» было остановлено в 15 милях от Обиточной косы. Оно оказалось зарегистрировано в Крыму, а члены команды имели российские паспорта. На борту были обнаружены тралы для ловли рыбы и около пяти тонн морепродуктов. Сейчас корабль отконвоировали в порт Бердянска для проведения дальнейшей проверки. На экипаж составили административные протоколы.