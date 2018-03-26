Тайная встреча? Перед отравлением Скрипаль с дочерью отключали GPS на телефонах

В тот день, когда шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском Солсбери, GPS на их телефонах намеренно отключался более чем на четыре часа.

О необычной детали пишет The Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Скрипали могли сознательно отключить геопозиционирование, чтобы провести некую тайную встречу.

Скотланд-Ярд пока отказывается комментировать эту информацию, ссылаясь на тайну следствия.

Согласно официальным данным, 4 марта, в 09:15 по местному времени отец и дочь Скрипали посетили кладбище, где похоронены жена и сын экс-сотрудника ГРУ. Следующее установленное местоположение относится к 13:30 (местн.), когда они поставили на парковку свой автомобиль, зашли в пивной бар, а после этого в ресторан.