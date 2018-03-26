Театральные постановки вышли на открытые пространства Москвы благодаря «Золотой Маске» в городе»

Новый культурный проект осуществляется правительством Москвы совместно с деятелями театра.Весь 2018 год пройдет под эгидой культурного проекта «Москва – театральная столица». По сообщению Информационного Центра Правительства Москвы, инициативу деятелей театраподдержал мэр Сергей Собянин. Уже реализованы масштабные фестивали «Путешествие в Рождество» и «Московская Масленица», в данное время театралы могут насладиться спектаклями проекта «Золотая Маска» в городе».До 14 апреля торговые центры, Метрополитен, Московский планетарий и другие общественные пространства станут подмостками для 12 театров из разных регионов страны. Подробнее с афишей можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля «Золотая Маска».Как подчеркнула заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, сотрудничество города и деятелей театра – это долгосрочное партнерство в интересах москвичей, гостей столицы и всего театрального сообщества.