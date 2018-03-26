Тенерифе — путешествие в испанскую сказку

Тенерифе — это удивительное место, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Остров никого не оставляет равнодушным: он окружен вулканическими пейзажами, бухтами, скалами и живописными лесами. Неважно, какой тип отдыха вы предпочитаете — активный или пассивный, ведь на Тенерифе каждый найдет себе занятие по душе.

Климат только способствует этому: две части острова разделены горным массивом, поэтому на юге очень тепло, сухо, а на севере, наоборот, весьма влажно и ветрено, погреться на солнышке там не получится. Выбирайте подходящий для себя вариант — и вперед, наслаждаться отпуском! И все-таки наибольшей популярностью у путешественников пользуется юг, ведь большинство из них приезжают за солнечным теплом и морем. Поэтому «остров с двумя лицами» (так еще называют Тенерифе) богат всевозможными пляжами. Расскажем о них более подробно.

Комфортные пляжи Тенерифе

Вас ждет множество вариантов: галечные и песчаные, дикие и оборудованные всеми удобствами… Так или иначе, пейзажи доставят вам эстетическое наслаждение.

Когда лучше ехать на Тенерифе

Пляж Бенихо. Он не совсем подходит для купания всей семьей: там слишком сильные приливы, это может быть опасно. Но вулканический песок делает пляж по-настоящему необычным, поэтому вы можете рассчитывать на красивые фотографии и незабываемые впечатления.Альмасига. Море, скалы и черный песок — что может быть прекраснее? Здесь достаточно сильные волны, что привлекает серфингистов и любителей экстрима.Плайя-Чика. Это место подходит для размеренного семейного отдыха. Золотистый песок, умеренные волны, уютная набережная с магазинчиками и ресторанами — скучать не придется.Дель-Дуке. Один из самых популярных пляжей острова. До него легко можно добраться на автомобиле, а затем остановиться в комфортабельном отеле на берегу моря. Серый песок и чистейшая вода сделают отдых приятным и расслабляющим.Торвискас. Крупный пляж, где можно попробовать все: насладиться покоем и тишиной, попивая коктейль на белоснежном песке, а также провести время, занимаясь активными видами спорта.Пунта-Бланка. Здесь особенного много любителей серфинга и дикой природы, но и фанатам более спокойного времяпрепровождения пляж тоже понравится.Плайя де Троя. Яркое, молодежное место, где постоянно проводятся вечеринки. Волны здесь внушительные, обстановка шумная, поэтому интроверты вряд ли оценят по достоинству.Летнее время — не лучший период для пребывания на острове (хотя в июне там проходит необычный фестиваль цветов «Корпус Кристи»). Там довольно тепло, солнце мягкое и нежаркое.А вот начало и середина осени вполне подходят. Температура воды в Атлантическом океане как раз достигнет наиболее подходящей отметки. Пляжей, как мы уже выяснили, великое множество: во время отпуска можно посетить сразу несколько локаций. Подобрать удобный маршрут и спланировать его вам поможет любая компания (например, Yana Luxury Travel — лучший тур на Тенерифе https://www.yana.kiev.ua/resorts-416-o-tenerife.html ).Зимой на Тенерифе весьма прохладно по местным меркам: температура воды — до 19 градусов. Ночью не обойтись без дополнительной верхней одежды.Весной начинает расти зелень, дожди становятся более интенсивными. Погода теплая и приятная.

Если по каким-то причинам у вас не получается попасть в этот уголок Испании во время «горячего» сезона, не расстраивайтесь: существует возможность устроить увлекательный шоппинг-тур, а также посетить познавательные экскурсии (скажем, к вулкану Тейде). Будьте готовы к тому, что желающих присоединиться будет очень много.

Сколько стоит путешествие?

Сумма денег, которую придется потратить на поездку, напрямую зависит от сезона. Самая дешевая и выгодная пора — это зима, но вдоволь накупаться в море, увы, не получится. Цены достигают самой высокой точки в августе, когда вода становится теплее.

Наилучшее решение — купить горящую путевку. Она включает в себя перелет, трансфер, питание и пребывание в отеле. Заранее изучите цены и рассчитайте свои расходы (на еду, пляжные шезлонги, разного рода развлечения, подарки). Многое зависит от «размаха»: можно питаться в ресторане или покупать еду в супермаркете; кататься на «банане» или на яхте. В любом случае — вам понравится!