Тенерифе — путешествие в испанскую сказку

Тенерифе — это удивительное место, которое ежегодно привлекает тысячи туристов. Остров никого не оставляет равнодушным: он окружен вулканическими пейзажами, бухтами, скалами и живописными лесами. Неважно, какой тип отдыха вы предпочитаете — активный или пассивный, ведь на Тенерифе каждый найдет себе занятие по душе.
Климат только способствует этому: две части острова разделены горным массивом, поэтому на юге очень тепло, сухо, а на севере, наоборот, весьма влажно и ветрено, погреться на солнышке там не получится. Выбирайте подходящий для себя вариант — и вперед, наслаждаться отпуском! И все-таки наибольшей популярностью у путешественников пользуется юг, ведь большинство из них приезжают за солнечным теплом и морем. Поэтому «остров с двумя лицами» (так еще называют Тенерифе) богат всевозможными пляжами. Расскажем о них более подробно.
Комфортные пляжи Тенерифе
Вас ждет множество вариантов: галечные и песчаные, дикие и оборудованные всеми удобствами… Так или иначе, пейзажи доставят вам эстетическое наслаждение.
Пляж Бенихо. Он не совсем подходит для купания всей семьей: там слишком сильные приливы, это может быть опасно. Но вулканический песок делает пляж по-настоящему необычным, поэтому вы можете рассчитывать на красивые фотографии и незабываемые впечатления.
Альмасига. Море, скалы и черный песок — что может быть прекраснее? Здесь достаточно сильные волны, что привлекает серфингистов и любителей экстрима.
Плайя-Чика. Это место подходит для размеренного семейного отдыха. Золотистый песок, умеренные волны, уютная набережная с магазинчиками и ресторанами — скучать не придется.
Дель-Дуке. Один из самых популярных пляжей острова. До него легко можно добраться на автомобиле, а затем остановиться в комфортабельном отеле на берегу моря. Серый песок и чистейшая вода сделают отдых приятным и расслабляющим.
Торвискас. Крупный пляж, где можно попробовать все: насладиться покоем и тишиной, попивая коктейль на белоснежном песке, а также провести время, занимаясь активными видами спорта.
Пунта-Бланка. Здесь особенного много любителей серфинга и дикой природы, но и фанатам более спокойного времяпрепровождения пляж тоже понравится.
Плайя де Троя. Яркое, молодежное место, где постоянно проводятся вечеринки. Волны здесь внушительные, обстановка шумная, поэтому интроверты вряд ли оценят по достоинству.
Когда лучше ехать на Тенерифе
Летнее время — не лучший период для пребывания на острове (хотя в июне там проходит необычный фестиваль цветов «Корпус Кристи»). Там довольно тепло, солнце мягкое и нежаркое.
А вот начало и середина осени вполне подходят. Температура воды в Атлантическом океане как раз достигнет наиболее подходящей отметки. Пляжей, как мы уже выяснили, великое множество: во время отпуска можно посетить сразу несколько локаций. Подобрать удобный маршрут и спланировать его вам поможет любая компания (например, Yana Luxury Travel — лучший тур на Тенерифе https://www.yana.kiev.ua/resorts-416-o-tenerife.html ).
Зимой на Тенерифе весьма прохладно по местным меркам: температура воды — до 19 градусов. Ночью не обойтись без дополнительной верхней одежды.
Весной начинает расти зелень, дожди становятся более интенсивными. Погода теплая и приятная.
Если по каким-то причинам у вас не получается попасть в этот уголок Испании во время «горячего» сезона, не расстраивайтесь: существует возможность устроить увлекательный шоппинг-тур, а также посетить познавательные экскурсии (скажем, к вулкану Тейде). Будьте готовы к тому, что желающих присоединиться будет очень много.
Сколько стоит путешествие?
Сумма денег, которую придется потратить на поездку, напрямую зависит от сезона. Самая дешевая и выгодная пора — это зима, но вдоволь накупаться в море, увы, не получится. Цены достигают самой высокой точки в августе, когда вода становится теплее.
Наилучшее решение — купить горящую путевку. Она включает в себя перелет, трансфер, питание и пребывание в отеле. Заранее изучите цены и рассчитайте свои расходы (на еду, пляжные шезлонги, разного рода развлечения, подарки). Многое зависит от «размаха»: можно питаться в ресторане или покупать еду в супермаркете; кататься на «банане» или на яхте. В любом случае — вам понравится!