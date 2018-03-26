Трагедия в Кемерове. Главное

Торговый центр «Зимняя вишня» на улице Ленина в городе Кемерово загорелся 25 марта. Пожар начался на четвертом этаже, предположительно, из-за неисправности электросетей.

В результате трагедии погибли 64 человека. Из них опознать удалось пока только 15 человек. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести.

Более 44 человек обратились за помощью к медикам. Большинство из них получили амбулаторную помощь. В больницах остаются 10 человек. Двое - 11-летний мальчик и 18-летний молодой человек - остаются в тяжелом состоянии. Оба они спрыгнули с четвертого этажа, пытаясь спастись от пожара. Остальные попали в больницу с отравлением угарным газом различной степени.

В медучреждение, где находятся пострадавшие, прибыла Министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она заверила, что в городе есть все необходимые для лечения препараты. Более того, главный внештатный токсиколог Минздрава России, главный реаниматолог и специалисты по детской хирургии провели телемедицинские консультации и рассказали, как именно следует помогать раненым.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев уведомил о случившемся президента России Владимира Путина. Тот поручил главе МЧС Владимиру Пучкову незамедлительно вылететь в город для координации тушения пожара.

К ликвидации возгорания привлекли более 660 спасателей. В частности местным пожарным помогают сотрудники МЧС из Красноярска, Новосибирска и Томска. Открытое горение удалось ликвидировать на 1,6 тысячи квадратных метров. Однако практически на всей площади пожара рухнула крыша. Более того, замглавы МЧС Владлен Аксенов сообщил об угрозе обрушения межэтажных конструкций. Ситуация усугубляется сильной загазованностью. В понедельник торговый центр загорелся вновь. Задымление фиксируется на втором этаже здания. Ущерб от пожара оценивается в три миллиарда рублей.

Комитет Госудмы по безопасности взял на контроль ситуацию вокруг возгорания, чтобы понять, требуется ли совершенствование законодательства в целях недопущения подобного в будущем. Ход расследования дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» также лично контролирует полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Следователи уже задержали и допросили четырех человек. В частности, арендатора помещения, где, предположительно, началось возгорание.

Кроме того, СК РФ просит всех потерпевших и очевидцев пожара в Кемерово позвонить следователям и рассказать всё, что известно о трагедии:

+7 (38-42) 36-99-83,+7 960 924-22-70,+7 909 517-00-98

Детский омбудсмен Кемеровской области Дмитрий Кислицын назвал произошедшее в «Зимней вишне» преступлением против людей. Он предупредил, что дело закончится решительными действиями. В частности, следует отрабатывать на практике с детьми и взрослыми, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Тем временем заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, комментируя трагедию, заявил, что необходимо добиваться не ужесточения законодательства, а неотвратимости ответственности.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам торгового центра выделить каждой семье, где есть погибшие, по миллиону рублей. Также по миллиону рублей родственникам жертв выдаст администрация региона.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин распорядился создать оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре. Кроме того, в городе организован сбор крови для пострадавших в ТЦ. Кровь принимают с 8 утра 26 марта в Кемеровском областном центре крови по адресу Октябрьский 22а, корпус 7. Открылись еще несколько пунктов. Желающих помочь пострадавшим насчитывается более сотни человек.

Также в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области работает телефон «Горячей линии» +7 (3842) 58-23-33, где родственники могут получить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также узнать о ходе ликвидации возгорания. С семьями погибших поработают психологи, врачи и сотрудники соцзащиты.

Руководитель мобильной бригады Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Ростислав Прокопишин, в частности, поделился с ИА «Политика Сегодня» несколькими советами, как пережить трагедию.

Со вторника в Кемерово объявят трехдневный траур по погибшим. Жертв трагедии похоронят за счет областного бюджета.

Кемеровский пожар признали одним из семи крупнейших пожаров в России по числу жертв за последние сто лет.

От редакции:

ИА «Политика сегодня» соболезнует всем жертвам и родственникам погибших при пожаре в Кемерово.